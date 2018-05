Deel dit artikel:











Roland Garros is voor Arantxa Rus na één ronde al voorbij Tennisster Arantxa Rus staat klaar voor haar service. | Foto: Orange Pictures

MONSTER - Arantxa Rus is er niet in geslaagd te stunten in de eerste ronde op Roland Garros. De 27-jarige tennisster uit Monster was niet opgewassen tegen de Amerikaanse nummer tien van de wereld Sloane Stephens: 2-6 0-6.

Voor Rus was het spelen in de eerste ronde van het hoofdtoernooi in Parijs al een bonus. De nummer 106 van de wereld verloor in de laatste kwalificatieronde maar mocht als 'lucky loser' alsnog opdraven op het grandslam op gravel. Rus deed in 2013 voor het laatst mee in het hoofdtoernooi. Een jaar eerder bereikte de speelster uit Monster zelfs de vierde ronde.