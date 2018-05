Deel dit artikel:











Deel marathonlopers Leiden niet gestart na hitteadvies: 'Daar zijn we heel gelukkig mee' De brandweer zorgt voor verkoeling voor de lopers (foto: Curt Fortin)

DEN HAAG - Een vijfde van de aangemelde halve marathonlopers heeft besloten om zondag toch niet deel te nemen aan de Leiden Marathon. 'Dat is veel, maar daar zijn we heel gelukkig mee, want dat betekent dat we onze adviezen niet voor niks geven', zegt organisator Tjeerd Scheffer van Leiden Marathon.

Vanwege het warme weer nam de organisatie extra maatregelen. Zo werd er waternevel gesproeid en sportdrank aangeboden. Daarnaast adviseerde de organisatie deelnemers niet mee te doen wanneer zij zich niet optimaal voelden. Duizend van de vijfduizend mensen besloten daarop van deelname aan de halve marathon af te zien. 'Een hoop mensen hebben conclusies getrokken', aldus Scheffer.



Bij de hele marathon verschenen 790 mensen deelnemers aan de start, 160 minder dan er ingeschreven waren. 'Ook wel een aardig percentage, maar bij de hele marathon komt er altijd een groot deel niet opdagen.' Van de overige afstanden zijn nog geen cijfers bekend.

Ondanks de maatregelen, werden er toch tien mensen onwel door de hitte, vier moesten er naar het ziekenhuis. Volgens Scheffer zijn zij 'allemaal weer in orde'. Of hij overwogen heeft om de marathon stil te leggen? 'We hebben alle opties de hele dag open gehouden en gekeken naar de capaciteit van de hulpdiensten. Uiteindelijk hebben we maar één ding gedaan: de 10 kilometer een half uur uitgesteld.'

'Fantastisch feest' Ondanks de warmte en onwelwordingen blikt Scheffer terug op een mooie editie van de marathon. 'We hebben een fantastisch feest gehad en ondanks de warmte zijn er goede tijden gelopen.' LEES TERUG: Leiden Marathon: onwel geworden mensen en Oost-Afrikaanse overheersing