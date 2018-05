Deel dit artikel:











Klopjacht in Zoetermeer naar inbrekers Grote zoekactie in Zoetermeer na woninginbraak. | Foto: Regio15

ZOETERMEER - De politie is zondagavond beziggeweest met een grote zoekactie in Zoetermeer. Iets na 19.00 uur kreeg de politie de melding van een woninginbraak aan de Van Ostadestraat. Agenten wisten één inbreker op heterdaad te betrappen en in de boeien te slaan.

In de omgeving van de woning zocht de politie met motoragenten, honden en een helikopter. Volgens een woordvoerder van de politie waren de inbrekers met z'n driën. 'In ieder geval één iemand is opgepakt. De andere verdachten zijn we nog aan het zoeken.' Het is niet bekend of de inbrekers iets hebben buit gemaakt. De politie heeft een signalement uitgegeven voor de voortvluchtige verdachten.