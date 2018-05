West Wekker: Staking bij gevangenis Alphen en families op de vuist

DEN HAAG - Goedemorgen! Medewerkers van de gevangenis in Alphen aan den Rijn leggen vandaag het werk neer, ze willen meer loon. En in het Haagse Laakkwartier gingen twee families met elkaar op de vuist. Dat en meer lees je in de West Wekker van maandag 28 mei.

1. Medewerkers gevangenis Alphen leggen maandag het werk neer

Ongeveer tachtig medewerkers van de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn leggen maandag het werk neer. De werkonderbreking is een protest tegen het vastlopen van de cao-onderhandelingen met minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66). De vakbonden eisen 3,5 procent meer loon.

2. Twee families in Den Haag op de vuist

In de Haagse wijk Laak is zondagavond een vechtpartij geweest tussen twee families. Hierbij is in ieder geval één iemand opgepakt.

3. Deel marathonlopers Leiden niet gestart na hitteadvies: 'Daar zijn we heel gelukkig mee'

Een vijfde van de aangemelde halve marathonlopers heeft besloten om zondag toch niet deel te nemen aan de Leiden Marathon. 'Dat is veel, maar daar zijn we heel gelukkig mee, want dat betekent dat we onze adviezen niet voor niks geven', zegt organisator Tjeerd Scheffer van Leiden Marathon.

4. Katwijker Kuijt neemt op indrukwekkende wijze afscheid van Feyenoord-publiek

Katwijker Dirk Kuijt heeft officieel afscheid genomen van het Feyenoord-publiek. In De Kuip speelden gisteren tal van grootheden uit binnen- en buitenland mee in de afscheidswedstrijd van de oud-international.

Het weer: Opnieuw een zeer warme dag met een maximumtemperatuur van 26 tot 28 graden. In de late middag en avond kan er een flinke onweersbui vallen.