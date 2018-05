Deel dit artikel:











Ferencz-bank bij Vredespaleis onthuld: ‘Law, not war’ De Ferencz-bank bij het Vredespaleis. | Foto: Richard Mulder Ferencz op zijn bank. | Foto: Martijn Beekman De Ferencz-bank bij het Vredespaleis. | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Met de woorden 'Never give up' onthulde de 98-jarige oud-jurist Benjamin Ferencz zondag een bank, welke zijn motto draagt: 'Law, not war'.

Ferencz was na de Tweede Wereldoorlog hoofdaanklager in de Neurenbergprocessen. In de Beierse stad Neurenberg werden toen alle opgepakte nazi-kopstukken berecht. Ferencz is de laatste nog levende aanklager in de Neurenbergprocessen. Hij stond aan de basis van de oprichting van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court). Het Strafhof in Den Haag beschouwt hij als een grote overwinning en een belangrijk stap voorwaarts voor de mensheid. Vorig jaar vernoemde Den Haag al een pad naar de jurist. De Ferencz-bank staat vlak bij het Vredespaleis in Den Haag. Het is een cadeau van de Ferencz Planethood Foundation aan Den Haag, de stad van Vrede en Recht, ter ere van alle inspanningen van de heer Ferencz voor de internationale rechtspraak.

Pleitwedstrijd Na de onthulling van zijn bank heette Ferencz, samen met wethouder Internationale Zaken Saskia Bruines, de honderden studenten welkom die deze week in Den Haag de strijd aangaan voor beste pleitbezorger internationaal recht. Het gaat om ruim 400 topstudenten Internationaal Recht, van 70 universiteiten uit 46 landen. Zij strijden tegen elkaar tijdens het pleit-concours International Criminal Court Moot Court Competition. De jury bestaat uit rechters van het Strafhof. De ervaring leert dat 20 procent van de deelnemers naar Den Haag terugkomt om zich hier in te zetten voor de internationale rechtspraak.