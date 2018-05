Deel dit artikel:











Gevangenispersoneel Alphen legt werk neer: 'Er moet nu echt actie komen' Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de gevangenis van Alphen aan den Rijn leggen tientallen medewerkers maandagochtend uit protest het werk neer. Ze protesteren tegen het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao. 'We zijn het zat en er moet nu echt actie komen', zegt Yntse Koenen van FNV Overheid.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken kwam vorige week met een teleurstellend bod, vindt de FNV. 'Ze bood een salarisstijging van 7 procent over drie jaar, maar de verbeteringen voor 2018 liggen veel te laag. Onder het inflatiepercentage zelfs. Kortom: het kabinet wil wel 1,4 miljard uittrekken voor lastenverlichting voor de multinationals, maar niet voor de eigen bevolking.' Slechts een deel van de tweehonderd medewerkers in Alphen aan den Rijn legt het werk neer. De werkonderbreking gaat volgens Koenen ten koste van activiteiten als sport en bibliotheekbezoek, maar niet van de veiligheid. 'We zijn al maanden bezig. De onderhandelingen leiden nergens toe. We zijn het nu zat.'