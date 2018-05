Zoekactie naar vermiste duiker gaat verder

ZOETERMEER - In het Grevelingenmeer wordt maandag gezocht naar de tweede vermiste duiker die zaterdagavond niet terugkeerde van een duik. Het zou gaan om de 48-jarige Jan Paul Hoogendijk uit Zoetermeer, meldt zijn broer aan Omroep Zeeland.

Zondagavond laat werd het lichaam van één van de twee vermiste duikers gevonden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vrijgegeven. 'Het gaat om een man', meldt een politiewoordvoerder.

De twee ervaren duikers hadden tegen een restauranthouder in de haven gezegd dat ze naar een bepaald wrak zouden gaan duiken. 'In en rondom wrak gaat onze zoekactie verder', aldus de politiewoordvoerder. 'Er wordt zeer omzichting gedoken en gezocht. Met behulp van sonarapparatuur kunnen we rond de duikplek afzoeken en langzaam maken we het kringetje groter, net zoland door tot tweede vermiste is gevonden.'



Te diep

Op deze diepte mogen de duikers van de politie niet duiken. 'Daarom hebben we de expertise ingeroepen van de Koninklijke Marine. Zij zijn gespecialiseerd en kunnen ondanks de stroming en de getijden gericht gezocht.'

