Hagenaar (17) aangehouden in Breda na schietincident

DEN HAAG - De politie heeft in Breda een 17-jarige Hagenaar aangehouden omdat hij een taxichauffeur met een vuurwapen zou hebben geslagen. Dat gebeurde na een ruzie over geld in de nacht van zondag op maandag. De Hagenaar zou ook een schot hebben gelost, de chauffeur werd niet geraakt.

Volgens de taxichauffeur had hij de man in Rotterdam opgepikt. De Hagenaar wilde volgens hem naar een hotel in Breda. Ze waren naar een pinautomaat gereden, omdat de klant geen geld bij zich had. Daar liep het uit de hand. De jongen uit Den Haag zou de taxichauffeur met een vuurwapen hebben geslagen en een schot hebben gelost.

Agenten zijn meteen een zoekactie gestart naar de dader. Rond 05.30 uur kwam er een melding dat vlakbij een verzorgingshuis in Breda een man in een portiek lag te slapen. De politie trof daar de Hagenaar aan die volledig voldeed aan het signalement. Het vuurwapen is ook teruggevonden. Iemand had gezien dat de Hagenaar het had weggegooid.