Overlijden duikers schokt Zoetermeerse duikwereld: 'Het diploma is nog onderweg'

ZOETERMEER - Het nieuws van het overlijden van twee duikers van Dive Post Zoetermeer komt hard aan bij de duikschool en bevriende duikers. De twee mannen gingen zaterdag samen het water van het Grevelingenmeer in, maar keerden niet terug.

Een van de twee mannen, Jan Paul Hoogendijk uit Zoetermeer, werd maandagmiddag door duikers van de Koninklijke Marine gevonden. Het lichaam van zijn duikmaat uit Den Haag, van wie de identiteit op verzoek van de familie niet naar buiten wordt gebracht, werd zondagavond gevonden.



De twee vertrokken vanaf de haven van Scharendijke, maar kwamen die avond niet meer terug. Tegen een restauranthouder in de haven hadden ze gezegd dat ze bij een bepaald wrak zouden gaan duiken.



Vrezen voor zwart scenario

Een groep van zo'n vijftig geoefende vrienden uit 'het wereldje' kenden de twee van het duiken. Onder hen is ook Rob Dekker, eigenaar van duikschool- en winkel Dive Post en betrokken bij de duikopleidingen die de mannen volgde. 'Als je zaterdag aan een duik begint en je bent maandagochtend nog niet terug, dan begin je toch steeds sterker te vrezen voor een zwart scenario. Ze waren aan het duiken rond een scheepswrak, dat in het Grevelingenmeer is afgezonken. Een vrij populaire plek, ook geliefd onder duikers. Gevaarlijk? Niet als je goed bent opgeleid.'

En dat waren de twee zeker. Ze hadden net samen hun instructeursdiploma op Bonaire gehaald en waren daar apetrots op. Dekker: 'Dat betekent dat ze ook les mochten gaan geven, helaas zal dat er nooit van komen. Het papiertje uit Engeland was nog naar ze onderweg. Dat zal vandaag of morgen in de bus liggen. Triest.'



Heel serieus

Brian Stout trok bij duikoefeningen en examens regelmatig op met Hoogendijk. 'Het is triest wat er is gebeurd. Jan Paul was een fantastisch fijne man, iemand die de duiksport heel serieus nam. Wat is die twee daar samen overkomen? Dat blijft voor ons de grote vraag.' Ook Dekker is daar mee bezig. 'We hopen dat we nog te weten komen, wat er is gebeurd.'

Zijn vrienden en kennissen omschrijven Hoogendijk als een zelfstandige, avontuurlijke en reislustige man met een goede baan. Hij laat geen gezin, partner of kinderen na.

LEES OOK: Lichaam gevonden, één van de vermiste duikers is ervaren duikinstructeur uit Zoetermeer