Deel dit artikel:











Dode en zwaargewonde bij aanrijding in Den Haag Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de kruising van de Mozartlaan met de Aaltje Noorderwierstraat in Den Haag is een voetganger overleden na een aanrijding met een auto, zegt de politie. Een andere voetganger raakte zwaargewond. De bestuurster van de auto is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde om 10.20 uur op de Mozartlaan. De politie zoekt naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren.

Om hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers werden drie ambulances ingezet. Ook werden trauma-artsen ingevlogen met de traumahelicopter.