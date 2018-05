Einde in zicht voor chloortreinen door Groene Hart: laatste rijdt in 2021

REGIO - Over drie jaar is het echt afgelopen met de chloortreinen die zo nu en dan nog door het Groene Hart rijden. Dat was al de bedoeling van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) en AkzoNobel, maar nu is dat met hun handtekening definitief.

Aan de reguliere chloortransporten over het spoor kwam in 2006 al een einde. Maar als de chloorfabriek van AkzoNobel in Rotterdam voor bijvoorbeeld onderhoud even stilligt, mag het bedrijf per trein chloor uit Duitsland halen. De chloortreinen reden dan onder meer langs Gouda, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Reeuwijk. Doordat AkzoNobel met steun van het Rijk een tweede productielijn bouwt die in 2021 moet gaan draaien, is chloortransport via het spoor niet meer nodig.

De chloortreinen vervoerden het zeer giftige chloorgas, dat in geval van ontploffing een enorme ramp kan veroorzaken. Milieuorganisatie Greenpeace is een van de felle tegenstanders van de chloortransporten, waaraan in 2006 een einde kwam na massaal protest.