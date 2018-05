VVD wil weten hoe Leiden omgaat met terugkeer Syriëganger Reda Nidalha

DEN HAAG - De VVD in Leiden maakt zich zorgen over de mogelijke terugkeer van de Leidse Syriëganger Reda Nidalha. Van Turkse rechters mag hij als vrij man zijn hoger beroep afwachten en is er dus een kans dat hij de komende dagen of weken naar Nederland reist. Daarom wil de VVD van het college van B&W weten hoe Leiden om zal gaan met zijn terugkeer.

Volgens de VVD is het op dit moment niet duidelijk wat de denkbeelden en overtuigingen zijn van Nidalha. Bovendien is de VVD bang dat hij door geradicaliseerden in Nederland als held wordt gezien. 'Voor de VVD een absoluut onwenselijke situatie', schrijven de raadsleden Frederik van Zevenbergen en Tom Leest in hun vragen aan het college.

De 23-jarige Leidenaar vertrok in 2014 naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij IS. Hij kreeg volgens zijn vader spijt en wist in 2016, samen met een andere ex-IS-strijder, Syrië te ontvluchten. In Turkije werden ze opgepakt en in de cel gezet. Reda is tot zes jaar en drie maanden veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Hij gaat in beroep tegen deze uitspraak, en Reda mag dus ondertussen terug naar Nederland komen.



Bezuinigingen op 'veiligheid'

De VVD wil onder meer weten of Nidalha na zijn terugkeer gevolgd of begeleid zal worden en hoe andere steden hiermee omgaan. Daarnaast zijn er zorgen over het voornemen van het nieuwe college van B&W om te bezuinigen op veiligheid. De partij wil weten of nog wel voldoende geld beschikbaar zal blijven om radicalisering tegen te gaan.

De vader van Reda, Mohamed Nidalha deelt de zorgen van de VVD niet. 'Ik weet dat hij anders denkt nu en hij verdient een tweede kans', zegt hij. 'Ik vraag me af waarom de VVD niet met mij komt praten, dan kan ik het ze uitleggen.'

