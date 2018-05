ADO Den Haag heeft financiën op orde en scoort volgens KNVB 'een voldoende'

DEN HAAG - De licentiecommissie van de KNVB heeft de indeling van de categorieën weer bekend gemaakt. ADO Den Haag is ingedeeld in categorie 2, daarmee scoort de financiële huishouding van de Haagse club volgens de voetbalbond een ‘voldoende’.

De licentiecommissie toetst meerdere malen per jaar de financiën van de voetbalclubs en deelt vervolgens de clubs in categorieën. Clubs moeten minimaal in categorie 2 worden ingedeeld, anders verwacht de voetbalbond een plan van aanpak. Volgens de laatste bevindingen van de KNVB heeft alleen FC Den Bosch de financiën niet op orde.

Het is de laatste keer dat de licentiecommissie clubs in categorieën heeft geplaats. Vanaf aankomend seizoen hanteert de voetbalbond een ander systeem. Clubs krijgen één keer per seizoen een puntenaantal toegekend. Dat gebeurt op basis van de jaarcijfers en prognoses van de club. Bij die beoordeling worden maximaal 40 punten toegekend. Bij 15 punten of minder wordt de betreffende club doorgelicht en wordt aangegeven wat anders moet.



Categorie-indeling:

Categorie 3 (goed): Ajax, AZ, SC Cambuur Leeuwarden, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, sc Heerenveen, Heracles Almelo, NAC Breda, PSV, Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Willem II.

Categorie 2 (voldoende): ADO Den Haag, Almere City FC, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, SBV Excelsior, De Graafschap, Helmond Sport, MVV Maastricht, N.E.C, FC Oss, Roda JC, RKC Waalwijk, Telstar, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse, FC Volendam en PEC Zwolle.

Categorie 1 (onvoldoende): FC Den Bosch

De licentiecommissie deelt Fortuna Sittard vooralsnog niet in. De reden is dat definitieve besluitvorming vanuit de licentiecommissie volgt nadat over een specifiek en technisch aspect meer duidelijkheid is.