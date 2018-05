Verongelukte vlieger krijgt herdenking bij Rotterdam The Hague Airport

Het vliegtuig stortte neer in een weiland bij Stolwijk (Foto: Regio15)

STOLWIJK - Ed Groenen, één van de twee inzittenden die omkwamen toen hun vliegtuigje vorige week neerstortte bij Stolwijk, krijgt een herdenkingsdienst op vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Dat melden nabestaanden in een rouwbericht.

De herdenking is woensdag om 19.30 uur in de Hangar van het Worldhotel Wings, op een steenworp afstand van de start- en landingsbaan. Daar vertrok hij op 22 mei voor wat zijn laatste vlucht zou worden. Het toestel verdween na een kwartier vliegen van de radar en stortte door nog onbekende oorzaak neer in de polder.

Groenen overleed volgens zijn nabestaanden 'tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby en passie'. Donderdag zal Groenen in besloten kring worden begraven.

