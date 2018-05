Tweede vermiste duiker gevonden in scheepswrak Grevelingenmeer

ZOETERMEER - Duikers van de Koninklijke Marine hebben maandagmiddag in het Grevelingenmeer het lichaam gevonden van de tweede vermiste duiker. Zondagavond werd het lichaam van de eerste vermiste duiker gevonden. Eén van de twee duikers, die sinds zaterdag vermist werden, kwam uit Zoetermeer. Dat vertelde zijn broer eerder tegen Omroep Zeeland.

Het lichaam van de tweede duiker werd aangetroffen in een boot die in het meer was afgezonken als duikattractie. De twee duikers zouden, voordat ze het water in gingen, tegen een restauranteigenaar hebben gezegd dat ze in de buurt van het scheepswrak gingen duiken.



De Marine zal het lichaam gaan bergen. De identiteit van beide slachtoffers is nog niet officieel bekendgemaakt . De zoektocht wordt nu gestopt, maar het onderzoek naar de toedracht de dood van de twee duikers gaat door, meldt de politie.

