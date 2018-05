Transfergeweld ADO nog niet losgebarsten ‘maar er speelt van alles’

DEN HAAG - Het echte transfergeweld is bij ADO Den Haag nog niet losgebarsten, maar er hangt wel genoeg in de lucht. ‘Er speelt van alles rond Bjorn Johnsen en Wilfried Kanon’, bekent technisch manager Jeffrey van As. ‘Concreet is nog geen enkele club geworden.’

Naast Johnsen en Kanon zijn ook Sheraldo Becker en Nasser El Khayati ‘hot’. Met El Khayati heeft Van As een plan gemaakt - één seizoen vlammen en dan een stap hogerop -, maar nog geen enkele club heeft zich concreet bij ADO gemeld. Sheraldo Becker heeft intern aangegeven een stapje hogerop te willen. Zijn contract loopt over één jaar af, dus moet ADO hem deze zomer verkopen, wil het nog geld verdienen aan de buitenspeler.



Keepers

ADO en Indy Groothuizen gaan elkaar eerdaags vinden in een nieuw contract. De huidige verbintenis loopt tot de zomer van 2019, maar wordt verlengd en opgewaardeerd. Momenteel verblijft Groothuizen met Jong Oranje in Zuid-Amerika. De verwachting is dat hij zijn krabbel zet bij terugkomst.

Tim Coremans vertrekt bij de Haagse club. Zijn aflopende contract werd in maart al formeel opgezegd. Toch is Coremans altijd in beeld geweest als derde doelman, maar de 27-jarige keeper wil aankomend seizoen graag minuten maken en kiest daarom voor een andere club. Jong ADO-doelman Joe van der Sar heeft te horen gekregen dat hij de rol van Coremans niet gaat overnemen, daarmee is de positie van derde doelman momenteel vacant.



Verdedigers

Door het vertrek van Tyronne Ebuehi is ADO op zoek naar een nieuwe rechtsback. In de Portugese media wordt geschreven dat Benfica de Nigeriaans international graag wil verhuren aan een Nederlandse club. Logischerwijs wordt ADO genoemd, maar tot een huurovergang is het nog niet gekomen.

Doordat een nieuwe eerste rechtsback nog niet is gevonden, moet Trevor David nog even plaatsnemen in de wachtkamer. De 21-jarige rechtsback heeft een aflopend contract, maar wordt door ADO Den Haag nog altijd gezien als interessante speler waarmee verlengd kan worden.



Hoop dat aanvoerder Meijers blijft

Ook de rechtsback Julian Ryerson wordt gelinkt aan de Haagse club. De 20-jarige Noor speelt in zijn vaderland bij Viking FK. Voornamelijk in de Noorse media gaat het verhaal, want in Nederland is men bij ADO niet bekend met Ryerson.

Met Aaron Meijers heeft ADO nog altijd geen akkoord bereikt. In het geruchtencircuit wordt Meijers gelinkt aan Maccabi Haifa, maar in Israëlische media wordt Meijers nog niet genoemd als versterking bij de ploeg van Fred Rutten. In Den Haag heeft men nog altijd de hoop er uit te komen met de huidige aanvoerder.