Herinneringen ophalen op bruidsparendag: 'Liefde op het eerste gezicht' De bruidsparen halen herinneringen op in de Hooglandse Kerk | Foto: Omroep West Bruidspaar Matthijs en Truus: 'Hij vroeg m'n vader om mijn hand' | Foto: Omroep West Ellie en Loek zijn 60 jaar getrouwd | Foto: Omroep West

LEIDEN - Een bijzondere dag voor 53 koppels uit Leiden: bruidsparen die langer getrouwd zijn dan vijftig jaar, werden door de gemeente getrakteerd op een feestelijke lunch in de Hooglandse kerk. En dat bracht dierbare herinneringen naar boven: 'Ik zag haar staan in de dansschool. Het was liefde op het eerste gezicht.'

Maandagmiddag ontvingen burgemeester Lenferink en wethouder Paul Dirkse de langgetrouwde koppels voor de jaarlijkse bruidsparendag. Al deze Leidse bruidsparen zijn in 2018 vijftig, zestig en zelfs zeventig jaar getrouwd. Hun geheim? 'Af en toe ruzie maken', adviseert Truus. 'En het is ook belangrijk je eigen gang te blijven gaan'. Daar sluit haar man Matthijs zich bij aan: 'Het is geven en nemen, je moet gewoon een beetje verdraagzaam zijn'. Ook Loek weet wel raad. Hij is al zestig jaar getrouwd met Ellie: 'Als het moeilijk wordt, geef ik mijn vrouw gelijk. Dan komt het altijd goed.'

Te veel langgetrouwden Tot voor kort was het gebruikelijk dat de burgemeester bij alle jubilarissen op bezoek ging. Maar het aantal langgetrouwden in Leiden werd zó groot, dat Lenferink het niet meer redt bij iedereen langs te gaan. Daarom worden de koppels tegenwoordig gezamenlijk in het zonnetje gezet. Een overzicht van het aantal langgehuwde bruidsparen in Leiden in 2018: 50 jaar getrouwd: 262

60 jaar getrouwd: 78

65 jaar getrouwd: 17

70 jaar getrouwd: 2