Partijen Katwijk ruzieën over wethoudersposten; onderhandelingen geklapt

KATWIJK - De coalitieonderhandelingen in Katwijk zijn mislukt. Dat laat de formateur Adger van Helden weten. De afgelopen weken hebben de fracties van CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA en D66 geprobeerd een coalitie te vormen. Dat is niet gelukt.

Formateur Van Helden laat in een brief weten dat de partijen het niet eens konden worden over de verdeling van de wethoudersposten. 'Ik heb tot het uiterste gepoogd de partijen bijeen te brengen, maar dit heeft helaas niet tot een gedragen verdeling van verantwoordelijkheden geleid.'

De partijen waren het op hoofdlijnen wel eens over een programma voor de komende jaren. Wel moesten er nog afspraken over de financiën worden gemaakt, schrijft Adger van Helden.



Versnippering

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft in Katwijk gezorgd voor een versnippering in de gemeenteraad. Dat maakt volgens Van Helden een brede coalitie met zowel confessionele- en niet confessionele partijen noodzakelijk. Voormalig waarnemend burgemeester Frank Koen is nu gevraagd om te kijken waarom de partijen er niet uitkomen. Ook andere partijen kunnen nu weer meepraten.