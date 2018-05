Deel dit artikel:











Tweede voetganger overleden na aanrijding Den Haag Ongeluk bij de Mozartlaan in Den Haag (Foto: Wil Eelsing)

DEN HAAG - De aanrijding maandagmorgen op de Mozartlaan in Den Haag, heeft een tweede dodelijk slachtoffer geëist. Eén voetganger overleed ter plaatse, in het ziekenhuis overleed ook het andere slachtoffer. Dat meldt de politie. Over de identiteit van de slachtoffers kan een woordvoerder nog niets zeggen.

Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur op de kruising Mozartlaan met de Aaltje Noorderwierstraat in Den Haag. De bestuurster van de auto is aangehouden. De politie zoekt naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren.