'Plaag van buxusrups gaat uiteindelijk over'

REGIO - De buxusrups zal niet verdwijnen, maar wel beheersbaar worden. Dat denkt bioloog Rob de Vos van Naturalis in Leiden. 'Het natuurlijk evenwicht herstelt zich vanzelf. In eerste instantie heeft de rups hier geen natuurlijke vijanden, maar nu beginnen bepaalde sluipwespen en vogels hem te ontdekken.' De Vos wijst erop dat de rups uiteindelijk een vlinder wordt: 'Een mooie ook, ik vind hem een aanwinst voor de Nederlandse fauna.'

Hoe lang de buxusrups al in Nederland is, is niet bekend. De Vos denkt een jaar of tien. 'Meegekomen met geïmporteerde buxussen uit Oost-Azië, de eitjes overleven tijdens het transport.' Die zijn ook niet te ontdekken, weet kweker Piet Smits, beter bekend als Piet Buxus, uit Hazerswoude. 'Eitjes zijn zo klein, die zijn niet te ontdekken bij het transport.'

Smits heeft wel een aantal tips voor de bestrijding van de rups. Belangrijkste volgens hem is dat mensen minder tegels in hun tuinen leggen, en meer bomen planten. 'Vogels gebruiken de bomen om in te nestelen, en ze eten de rupsen op.'



Geen gif

Ook bioloog De Vos vindt dat bestrijding via natuurlijke manier moet. 'Ga geen gif spuiten, want dan vergiftig je ook de vogels. Daarmee doe je meer kwaad dan goed. Wacht gewoon af wat er gebeurt. Als er vogels op afkomen dan zie je nog eens wat.' Hij denkt dat het beestje een blijvertje is in Nederland. 'Vergelijk het met de halsbandparkiet, die heeft zich ook definitief hier gevestigd. De buxusrups wordt een mooie zwart-witte vlinder.'