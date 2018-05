Wapenhandelaar opgepakt in Waddinxveen

De gevonden wapens in Waddinxveen. Foto Politie

WADDINXVEEN - Een online advertentie voor wapens zorgde ervoor dat een wapenhandelaar uit Waddinxveen tegen de lamp liep. De recherche vond in zijn huis zes vuurwapens, twee luchtdrukwapens en een nepwapen.

De vuurwapens werden online aangeboden. De recherche stelde een onderzoek in en dat onderzoek leidde naar een 35-jarige man in Waddinxveen. Naast de wapens vond de politie in zijn woning een vervalst politielegitimatiebewijs, een vest en een koppelriem van de politie en munitie.

De Waddinxvener is afgelopen vrijdag voorgeleid en blijft veertien dagen vast zitten.

