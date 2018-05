Maasdijkers eisen geluidscherm Honderdland

MAASDIJK - Als het aan de gemeente Westland ligt, komt er geen geluidsscherm tussen woningen aan de Maasdijk en bedrijventerrein Honderdland. Gevelisolatie van een aantal woningen langs het 55-hectare grote bedrijventerrein zou veel effectiever zijn. Maar daar zijn omwonenden het niet mee eens.

‘We hebben de resultaten van het isolatierapport gekregen. In de woning zitten we net één of twee decibel onder de grenswaarde, maar buiten de woning is er veel meer herrie’, betoogde de Maasdijkse Bianca van den Ende maandag bij de Raad van State.

Volgens de gemeente kost de aanleg van een kilometer lange en acht meter hoge geluidswal 1,2 miljoen euro. Dat vindt zij te duur en daarom pleit ze voor gevelisolatie. Omwonenden, onder wie Tom de Munck en Bianca van den Ende, vinden dat de gemeente zich er wel erg gemakkelijk van af probeert te maken.



Voldoet aan alle normen

Zij vinden dat Westland en de projectontwikkelaar meer moeten investeren in het beschermen van de Maasdijkers en niet alleen aan hun economische belangen moeten denken. 'De gemeente heeft er zelf voor gekozen bedrijven toe te laten die meer herrie maken dan gemiddeld. Dan kan ze ook duurdere geluidsmaatregelen nemen voor bewoners die al heel lang aan de Maasdijk wonen', betogen omwonenden.

De gemeentewoordvoeder van Westland legt uit dat het Honderdlandplan aan alle landelijke geluids- en milieunormen voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van het allerslechtste scenario. Volgens de gemeente valt het in de praktijk dan wel mee, bijvoorbeeld omdat hoge bedrijfshallen herrie tegenhouden. Bewoners vrezen juist dat de hoge bedrijfshallen het geluid weerkaatsen.



Kritisch op gemeente

De Raad van State was maandag kritisch op de gemeente, die nauwelijks rekening lijkt te houden met het feit dat bewoners niet het hele jaar met dichte deuren en ramen in huis zitten. Zij willen ook graag wel eens in de tuin zitten. ‘Dat doen we zelfs heel vaak. Dan willen we ook wel wat rust. We zijn daar niet voor niks gaan wonen, zei Bianca van den Ende.

De Raad gaat alle bezwaren nog eens tegen het licht houden en doet binnen zes à twaalf weken uitspraak.

