Afvalverwerker na derde brand op rij: 'Het lijkt alsof de pech aan onze zijde is'

WATERINGEN - Het voorkomen van branden staat hoog op het prioriteitenlijstje van afvalverwerker Renewi in Wateringen. Toch konden maatregelen niet voorkomen dat het bedrijf zaterdagavond voor de derde keer in korte tijd vlam vatte. 'Het kan in een fractie van een seconde gebeuren. Het lijkt alsof de pech aan onze zijde is', reageert woordvoerder Victor Vijfvinkel van Renewi.

Zaterdag woedde een fikse brand bij de afvalverwerker. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbrak, eind april was het ook al twee keer raak. 'Het is heel vervelend, weer een grote brand', zegt Vijfvinkel. De brand van zaterdag woedde op dezelfde plek als eind april toen de loods met grof huisvuil afbrandde. 'Daardoor was het nu een buitenbrand die eenvoudig te blussen was en redelijk snel onder controle was', zegt Vijfvinkel.



Het is een hele opluchting dat er nauwelijks schade is Victor Vijfvinkel - Woordvoerder Renewi

In tegenstelling tot de vorige brand was er dit keer nauwelijks schade. 'Behalve dat er wat afval is verbrand', zegt Vijfvinkel. 'Dat is een hele opluchting.' Hij heeft geen verklaring voor de drie branden in korte tijd. 'We zijn enorm druk bezig om dit te voorkomen, maar we kunnen niet zeggen wat de oorzaak is.' Ook de brandweer weet niet hoe de brand is onstaan: 'Vaak heeft het met broei te maken, maar we kunnen niet zeggen of dat nu ook zo was. Het kunnen bijvoorbeeld ook batterijen zijn geweest die zijn ontvlamd', aldus Vijfvinkel.



Flinke toename van branden

Branden zijn in de afvalbranche een groot probleem. Het Verbond van Verzekeraars luidde vorig jaar januari de noodklok, omdat de verzekeraars het aantal branden bij afvalverwerkers flink zagen toenemen. 'Een aantal verzekeraars is zelfs gestopt met verzekeren omdat de kosten te hoog opliepen en dan is het niet meer rendabel', zegt woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.



Blijkbaar gaat er voor de derde keer iets mis, dat geeft wel te denken Rudi Buis - Verbond van Verzekeraars

Het oogt volgens hem niet heel goed dat er voor de derde keer brand heeft gewoed bij Renewi. 'Als er geen brandstichting is geweest, gaat er blijkbaar voor de derde keer iets mis en dat geeft wel te denken.'



Maatregelen

Vanwege de vele branden is het Verbond van Verzekeraars vorig jaar in gesprek gegaan met de Vereniging Afvalbedrijven, die een plan met maatregelen heeft opgesteld om het aantal branden drastisch terug te dringen. 'Het is zeker een probleem, elke brand is er één te veel', zegt woordvoerder Daniëlle van Vleuten van de vereniging. Toch is het lastig om ze helemaal te voorkomen. 'We adviseren bedrijven om zich aan de maatregelen te houden die we hebben opgesteld. Voor mijn gevoel doen de meeste bedrijven er alles aan, maar je kunt brand niet uitsluiten.'

Of de maatregelen al vruchten afwerpen, kan zowel de Vereniging Afvalbedrijven als het Verbond van Verzekeraars nog niet zeggen. 'We hebben nog geen inventarisatie gemaakt, dat gaan we na de zomer doen. Als het plan uitgevoerd wordt en bedrijven houden zich aan de afspraken, zou je een forse reductie moeten zien', verwacht Buis.



Risicovol proces

Volgens Jurjen Burghgraef is het inderdaad lastig om branden bij afvalverwerkers helemaal uit te sluiten. Als risico-inspecteur bij Burghgraef van Tiel & Partners gaat hij regelmatig langs bij afvalverwerkers om te kijken hoe groot de kans is op brand. 'Brand uitsluiten is niet te doen', zegt hij. 'Afval verwerken is een risicovol proces.' Volgens hem ligt een groot deel van het risico bij de klant. Als die een bestuurbare auto, batterij of kolen van de barbecue weggooit, zou dat later brand kunnen veroorzaken.

Wat een bedrijf als Renewi wel kan doen? 'Het is best moeilijk. Je kan niet zeggen: we doen het zo', zegt Burghgraef. Ze zouden de omvang van de afvalbergen kunnen beperken en ook eerder kunnen detecteren als de temperatuur te hoog wordt, bijvoorbeeld met behulp van thermografische camera’s in combinatie met goede brandwerende scheidingen (betonblokken). 'En je zou kunnen overwegen om sprinklers op te hangen in de hal, want dan blijft de brand beheersbaar.'



'Soms niet te voorkomen'

De woordvoerder van Renewi laat weten dat het bedrijf vóór voor deze brand al bezig was met extra maatregelen. Zo proberen ze afvalhopen inderdaad zo klein mogelijk te houden, worden er extra controlerondes gelopen en zijn er warmtedetectoren die de temperatuur in de afvalhopen in de gaten moeten houden. 'We pakken alle mogelijke middelen aan om dit te voorkomen. Maar zo zie je maar weer, soms is het niet te voorkomen.'