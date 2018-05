Vrachtschip ramt Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn

De stuurhut is zwaar beschadigd | Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een binnenvaartschip heeft maandag de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn geramd. De stuurhut van het vrachtschip is zwaar beschadigd, meldt Studio Alphen.

Er is niemand gewond geraakt. De opgeroepen traumahelikopter is weer afgezegd. Experts van de provincie Zuid-Holland hebben inmiddels de schade aan de brug opgenomen en die is 'hoegaamd nihil', meldt een medewerker van de provincie Zuid-Holland.

De brug verbindt Alphen aan den Rijn aan beide zijden van de Rijn via de Prins Bernhardlaan en de Eisenhowerlaan, de belangrijkste verkeersader van Alphen. Het verkeer kan doorrijden. In 2014 werd de Schweitzerbrug ook geramd.



'Schipper ging onder de brug door'

Ron Walbeek, hoofd van het brugbedieningscentrum Steekterpoort in Alphen aan den Rijn, zegt dat het schip 'onder het vaste gat doorwilde'. 'De schipper heeft zich niet gemeld bij het brugbedieningsentrum'.

Ooggetuigen zeggen tegen een verslaggever van Omroep West dat het schip inderdaad onder de brug door is gevaren.



