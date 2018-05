IKEA komt voorlopig niet naar Leiderdorp: 'Een schok'

LEIDERDORP - Er komt voorlopig geen IKEA in Leiderdorp. Dat laat Kees Wassenaar weten aan de gemeenteraad van Leiderdorp. 'Een schok voor mij' zegt Wassenaar maandagavond. Voor 1 augustus zou de IKEA een nieuw bouwplan indienen maar 'ziet daar vanaf', meldt mediapartner Unity.

Sowieso wordt deze zomer niet gestart met de bouw, daarna moet gekeken worden of de IKEA alsnog wil komen. Voor 1 augustus zou IKEA met een nieuw bouwplan komen, maar dat lukt dus niet meer.

De komst van het Zweedse woonwarenhuis zou een kroon op het werk van wethouder Kees Wassenaar zijn. Maandagavond is zijn laatste raadsvergadering.



Al in 2009 open

De Ikea had eigenlijk al in 2009 open moeten gaan, maar door verschillende bezwaarprocedures duurde het uiteindelijk tot 2012 voordat alle vergunningen rond waren. Tegen die tijd was het bouwplan van 2008 al flink verouderd.

Een nieuw bouwplan zou een nieuw vergunningstraject betekenen met daarnaast verschillende financiële problemen binnen de IKEA die het proces niet verbeterden. Daarom besloot het hoofdkantoor de tijd te nemen om te zoeken naar een passende aanpak voor de Leiderdorpse vestiging.