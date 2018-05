West Wekker: Schip ramt brug in Alphen en Carla (84) drumt op Parkpop

DEN HAAG - Goedemorgen! Lekker geslapen in de hitte? In de West Wekker van dinsdag 29 mei het laatste nieuws op een rij. In Alphen aan den Rijn botste een schip tegen de Albert Schweitzerbrug en Carla (84) drumt in een coverband en staat op Parkpop!

1. Vrachtschip ramt Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn

Een binnenvaartschip is gisteren tegen de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn gevaren. Niemand raakte gewond, wel is de stuurhut zwaar beschadigd.

2. IKEA komt voorlopig niet naar Leiderdorp: 'Een schok'

IKEA heeft geen bouwplan ingediend voor een vestiging in Leiderdorp. Dat heeft vertrekkend wethouder Kees Wassenaar gisteren laten weten in de raad van Leiderdorp. Er wordt al sinds 2008 gepraat over de komst van het Zweedse concern naar Leiderdorp.

3. Overlijden duikers schokt Zoetermeerse duikwereld: 'Het diploma is nog onderweg'

Het nieuws van het overlijden van twee duikers van Dive Post Zoetermeer komt hard aan bij de duikschool en bevriende duikers. De twee mannen gingen zaterdag samen het water van het Grevelingenmeer in, maar keerden niet terug.

4. Carla (84) drumt bij coverband Sixpack: 'Na een avondje drummen ben ik wel een beetje moe'

De band heeft een gemiddelde leeftijd van 70 jaar en toch staan ze dit jaar op Parkpop. Een bijzonder muziekproject van zorgorganisatie Florence. Toch dreigt het einde voor Carla (84) en haar bandgenoten omdat er geen subsidie meer is.





Het weer: De dag begint rustig met zon en wolken, maar in de loop van de dag neemt de kans op buien en onweer toe.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.

In deze aflevering:

- Bij een woning in Hillegom is geprobeerd in te breken. De bewoners vinden later in de tuin een kassabon van een bouwmarkt. Op de beelden van die transactie is de verdachte te zien.

- 's Morgens vroeg schrikt een vrouw wakker omdat er een inbreker in haar huis staat. Die gaat er vandoor met een biljet van honderd Zwitserse frank. Na de inbraak wordt dat biljet omgewisseld bij het GWK en daar is de verdachte gefilmd.

- Een man en een vrouw stelen twee dure koptelefoons bij de Apple Store in winkelcentrum Leidsenhage.

- Aan de Waldorpstraat in Den Haag zijn midden in de nacht twee auto's in brand gestoken. De man die dit doet, is gefilmd door bewakingscamera's.

- Ook in Noordwijk is brand gesticht. Daar is een beddenwinkel aan de Hoofdstraat in vlammen opgegaan.