Carla (84) drumt bij coverband Sixpack: 'Na een avondje drummen ben ik wel een beetje moe'

DEN HAAG - Met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar is het misschien wel de oudste band die ooit heeft opgetreden heeft op Parkpop: Sixpack. Ze spelen voor de derde keer op rij tijdens het gratis popfestival in het Zuiderpark. Maar misschien ook voor de laatste keer, want de subsidie voor het muziekproject Florence Rock Band stopt binnenkort.

En dat zou jammer zijn, want niet alleen beleven de vijf bandleden plezier aan het spelen in de band. Ze bewijzen ook nog eens dat je nooit te oud bent om te leren. De inmiddels 84-jarige Carla Sleebos speelde tot twee jaar geleden alleen maar op de piano. Maar omdat de band op zoek was naar een drummer, zit ze nu achter het drumstel.

Het gebrek aan ervaring geldt voor de meeste bandleden. Wim Blume is sinds ruim vijf weken nu de zanger. En dat is voor het eerst: 'Ik moet het vooral hebben van het zingen onder de douche.'



Project Florence Rock Band

Sixpack is een initiatief van de Haagse zorgorganisatie Florence dat ruim twee jaar geleden begon met project Florence Rock Band. Van de acht bands die in het begin meededen zijn er nu nog vier actief. Het idee achter het project is volgens gitarist Gerard van Luijk simpel: 'Om mensen van het stoel af te krijgen en dan met elkaar muziek gaan maken.'

Zoals de Rolling Stones dus al zongen: 'It's Only Rock n' Roll, but I like it'. Een probleem: de subsidie wordt gestopt. Hierdoor dreigt een einde te komen aan het project en dus ook de band Sixpack. Want niet iedereen kan het geld ophoesten om elke week te kunnen oefenen. En dat zou toch zonde zijn. Dus is op de band op zoek naar financiële ondersteuning.

