Team Brunel wint in Cardiff en doet weer helemaal mee om eindzege Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Het Nederlandse Team Brunel heeft de negende etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. Het zeiljacht van schipper Bouwe Bekking arriveerde net iets eerder in de haven van Cardiff dan Team AkzoNobel van Simeon Tienpont.

De zeven deelnemende boten aan de Volvo Ocean Race vertrokken vorige week zondag uit de Amerikaanse stad Newport. In de etappe over de Atlantische Oceaan waren dubbele punten te verdienen, met ook nog een bonuspunt voor de winnaar. Brunel verzekerde zich zo in Cardiff van vijftien punten, waardoor de formatie van Bekking met een totaal van 57 weer helemaal meedoet in de strijd om de eindzege.

Team AkzoNobel kwam op 48 punten. De Chinese boot Dongfeng - die als derde arriveerde in de hoofdstad van Wales - gaat met zestig punten aan de leiding.



'We zijn er nog niet'

'We zijn heel blij, het doel van deze etappe was de twee rode boten te verslaan', zei Bekking over het gevecht met Mapfre en Dongfeng. 'We hebben het gat gedicht, maar daarmee zijn we er nog niet. We willen de race winnen.' Brunel beleefde een tegenvallende start van de Ocean Race, maar is in de laatste etappes bezig aan een opmars. Bekking en zijn bemanning wonnen ook al de monsteretappe van Nieuw-Zeeland om Kaap Hoorn naar Brazilië, waarin de punten eveneens werden verdubbeld.

De Volvo Ocean Race eindigt dit jaar op 24 juni op Scheveningen. De deelnemers aan de zwaarste zeilrace ter wereld hebben er dan 45.000 zeemijl opzitten. De festiviteiten rond de Volvo Ocean Race Finish duren van 24 juni tot en met 1 juli en vinden plaats in de haven van Scheveningen met diverse watersportactiviteiten en zeilwedstrijden voor alle leeftijden.

