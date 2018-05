Richard de Mos: van gewipt bij de PVV tot locoburgemeester van Den Haag

DEN HAAG - Een mijlpaal. Zo noemt Richard de Mos het zelf. Dinsdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. En dat betekent dat De Mos wethouder en locoburgemeester van Den Haag wordt.

Het is zomer 2012 en waarschijnlijk het dieptepunt in het politieke leven van Richard de Mos. Hij zit dan in de Tweede Kamer en de gemeenteraad voor de PVV. Maar als Geert Wilders de kieslijst van zijn partij voor de Tweede Kamer bekend maakt, staat De Mos daar niet meer op.

Vanwege de enorme teleurstelling denkt De Mos erover om helemaal uit de politiek te stappen, maar goede bekenden halen hem over. Hij stapt uit de PVV en gaat voor zichzelf verder. Groep De Mos is geboren. 'Het is tijd voor een lokale partij. Tijd voor een partij die echt denkt aan de belangen van de Hagenezen en Scheveningers', zei Richard de Mos toen.



Bouwen aan de partij

Voor de verkiezingen van 2014 bundelt De Mos de krachten met de Ouderen Partij Den Haag. De Mos hoopt stiekem wethouder te worden, maar de partij haalt slechts drie zetels en komt niet in het college.

De Mos geeft de moed niet op en bouwt rustig verder aan zijn partij. In april 2017 slaat De Mos opnieuw toe. De Mos haalt voormalig D66-raadslid Rachid Guernaoui over om zich bij zijn partij te voegen. 'Wij denken dat we elkaar kunnen versterken, om van Groep de Mos de grootste partij van Den Haag te maken', aldus De Mos.



Een nieuwe coalitie

En wat volgens De Mos zelf eigenlijk al vier jaar eerder had moeten gebeuren, gebeurt dan toch in maart 2018: Groep de Mos wordt de grootste partij in Den Haag. Na een aantal feestjes volgt daarna snel het serieuze werk: onder leiding van eerst Hans Wiegel en later Edith Schippers komt er een nieuwe coalitie. En zo is Richard de Mos van een gewipt kamerlid tot locoburgemeester van Den Haag geworden.

