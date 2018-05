Verloren kassabon leidt naar verdachte woninginbraak Hillegom

HILLEGOM - Bij thuiskomst ontdekt een echtpaar uit Hillegom dat er is geprobeerd om in te breken in hun huis aan de Hillinenweg. In de tuin vinden ze een kassabon van een bouwmarkt in Rotterdam. Op beelden van die transactie is te zien hoe een man twee schroevendraaiers koopt. De politie wil weten wie die man is.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De bewoners van het huis komen op donderdag 11 januari om 22.15 uur thuis. Ze zien meteen dat er iemand over de schutting is geklommen en in de tuin is geweest. Lampen die normaal altijd aan staan, zijn uit. De kappen zijn eraf gehaald en de lampen zijn uit de fitting gedraaid, vermoedelijk omdat de inbreker op die manier in het donker zijn gang kon gaan.

De poortdeur en de achterdeur zijn beschadigd, maar het is de inbreker niet gelukt om binnen te komen. In de tuin vinden de bewoners een kassabon die niet van hen is. Hij is afkomstig van een bouwmarkt in Rotterdam, waar diezelfde dag twee schroevendraaiers zijn gekocht.



Bewakingsbeelden

Op beelden van die aankoop is een man te zien die de schroevendraaiers koopt. De politie weet niet of hij heeft geprobeerd om in te breken bij de woning, maar is wel naar hem op zoek. Hij moet meer kunnen vertellen over hoe de bon in de afgesloten tuin in Hillegom terecht is gekomen, en wellicht leidt dat tot de oplossing van deze inbraakpoging.



Herkent u de man?

