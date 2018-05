Woninginbreker wil geld van slachtoffer in ruil voor buitgemaakte spullen

DEN HAAG - Een 24-jarige uitwisselingsstudente krijgt de schrik van haar leven als ze een inbreker betrapt in haar kamer. Hij heeft al een aantal van haar spullen in zijn handen, maar geeft dat terug als ze hem geld geeft. Dat geld wisselt hij even later om bij het GWK en daar is de man gefilmd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 mei.

De inbraak vindt plaats op woensdagochtend 18 april bij de woning van de studente aan de Stamkartstraat in Den Haag. Ze schrikt om 6.00 uur wakker en ziet meteen dat er een vreemde man naast haar bed staat. Ze begint te gillen en grijpt de man vast.

Hij heeft op dat moment haar laptop in zijn handen. De vrouw schreeuwt dat ze die terug wil hebben. De inbreker zegt dat hij dan geld wil hebben. Het enige dat ze in huis heeft, is een biljet van 100 Zwitserse Frank. Dat geeft ze aan hem en in ruil daarvoor krijgt ze haar spullen terug.



Geld gewisseld

De man vertrekt, maar klopt vrijwel meteen weer op de deur. Als de vrouw open doet, geeft hij haar nog een ring terug. Hij verontschuldigt zich zelfs voor de inbraak.

Even later duikt de man op bij het GWK op station Den Haag Hollands Spoor. Daar wisselt hij het biljet van 100 Zwitserse Frank in voor euro’s. Tijdens die transactie is hij gefilmd. Hij voldoet aan het signalement van de inbreker.



Herkent u de man?

