Twee dure hoofdtelefoons gestolen bij Apple Store Leidschendam

LEIDSCHENDAM - Een man en een vrouw werken samen om twee dure hoofdtelefoons te stelen bij de Apple Store in winkelcentrum Leidsenhage. De diefstal is duidelijk te zien op de bewakingsbeelden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De twee slaan toe op dinsdag 13 februari. Ze houden het personeel in de gaten en stoppen op een onbewaakt ogenblik de hoofdtelefoons van Bang & Olufsen met haak en al in de tas van de vrouw. Daarna lopen ze de winkel uit. Er gaat geen alarm af. De politie vermoedt dat ze gebruik hebben gemaakt van een geprepareerde tas.



Herkent u de man en de vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem