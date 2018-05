Twee auto’s in brand gestoken onder het oog van bewakingscamera’s

DEN HAAG - De eigenaren van twee auto’s zijn begin mei flink gedupeerd doordat hun auto in brand is gestoken op de Waldorpstraat in Den Haag. De dader heeft dat gedaan onder het oog van bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De auto’s staan in de vroege ochtend van woensdag 9 mei rond 3.30 uur geparkeerd op de Waldorpstraat in Den Haag, vlakbij de kruising met de Rijswijkseweg. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man die nacht aan komt lopen. Hij vindt een steen en loopt daar even mee rond. Dan pakt hij zijn fiets en zet die klaar op de stoep.

Met de steen gooit hij de ruit van één van de auto’s in en steekt die auto in brand. Daarna gaat ook de tweede auto in vlammen op. De man springt vervolgens op zijn fiets en rijdt weg. Beide auto’s branden uit. Het schadebedrag voor de eigenaren loopt daardoor flink op.



Signalement brandstichter

Op de beelden is de brandstichter aardig te zien. Het gaat om een donker getinte man. Hij heeft een petje achterstevoren op zijn hoofd. Hij draagt donkere kleding met daaronder vrij opvallende witte schoenen. Misschien herkent iemand hem in combinatie met de donkere damesfiets waarop hij rijdt.



Herkent u de man?

