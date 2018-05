Brandstichter beddenwinkel Noordwijk is gefilmd

DEN HAAG - De man die wordt verdacht van de brandstichting bij een beddenwinkel aan de Hoofdstraat in Noordwijk, is gefilmd. Op de beelden is te zien hoe hij vlak na het uitbreken van de brand wegloopt van het pand. De winkel raakte zwaar beschadigd en een aantal omwonenden moesten worden geëvacueerd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De brand wordt ontdekt op maandag 30 april rond 21.30 uur bij Business Class Boxsprings aan de Hoofdstraat. Het vuur is ontstaan in de technische ruimte. De brandweer is snel ter plaatse. Hierdoor blijft de schade voor de omliggende woningen en winkels beperkt, maar de beddenzaak is verloren gegaan.

Op camerabeelden vanuit de steeg achter de winkel is te zien hoe de stoep oplicht. Dat is het moment dat het vuur wordt aangestoken. Meteen daarna loopt er een man door het steegje richting de Abraham van Royenstraat. Hij is door een aantal camera’s gefilmd. De man is niet goed herkenbaar in beeld. Wel is te zien dat hij een grote tas bij zich heeft met de kleuren geel en wit.



Onderzoek naar motief

De politie doet nog onderzoek naar het motief van de brandstichting. Mensen die daar informatie over hebben, worden gevraagd om contact op te nemen met de recherche.



Herkent u de man of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem