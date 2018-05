Deel dit artikel:











LIVE: Kijk hier wat het nieuwe Haagse stadsbestuur van plan is De raadzaal van Den Haag | Foto: ANP

DEN HAAG - In de kas van de Stadskwekerij in Den Haag worden dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur het nieuwe stadsbestuur en coalitieakkoord gepresenteerd. Wat hebben Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks de komende jaren voor Den Haag in petto? Kijk live mee naar de bekendmaking van de plannen van het nieuwe bestuur.