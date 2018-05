Wie bent u? Dit zijn de nieuwe wethouders van Den Haag

Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Groep de Mos. Foto: Gemeente Den Haag / beeldbewerking Omroep West

Hij wordt de nieuwe wethouder voor sport en horeca, en daarnaast de locoburgemeester. De Mos begon ooit bij de PVV van Geert Wilders, maar begon in 2014 zijn eigen partij in Den Haag. Groep de Mos werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met acht zetels de grootste.

Rachid Guernaoui, Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hij krijgt onder meer de portefeuille financiën onder zijn hoede. Guernaoui zat jarenlang voor D66 in de Haagse gemeenteraad, maar stapte in 2017 over naar Groep de Mos omdat hij geen wethouder kon worden. Nu heeft hij die functie dus toch gekregen.



Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal van de VVD. Foto: Gemeente Den Haag / beeldbewerking Omroep West

Hij wordt verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en het Spuiforum. Revis is inmiddels een bekend gezicht in het gemeentehuis. Sinds 2010 zit hij in de raad. De afgelopen jaren was de oud-militair wethouder binnenstad , stadsontwikkeling kerngebieden en buitenruimte.

Kavita Parbhudayal, VVD

Ze krijgt de portefeuille zorg en jeugd. Parbhudayal is een nieuw gezicht in de politiek, maar niet in het Haagse stadhuis, want zij is nu directeur financiën. Ze werd geboren in Suriname en woont en werkt al twintig jaar in Den Haag. In 2017 werd zij genomineerd als etnische vrouwelijke manager van het jaar.



Robert van Asten & Saskia Bruines van D66. Foto: Gemeente Den Haag / beeldbewerking Omroep West

Hij wordt wethouder voor verkeer en vervoer. Van Asten is al lang actief in de partij. In 2014 werd hij raadslid en vervolgens fractievoorzitter en lijsttrekker van D66 in Den Haag. Hij groeide op in Rijswijk en woont tegenwoordig in Loosduinen.

Saskia Bruines, D66

Zij is nu wethouder voor onderwijs, en zal dat in het nieuwe college blijven. Ze heeft veel politieke ervaring. Eerder was ze acht jaar lang wethouder in Amsterdam en daarna in Leidschendam-Voorburg.



Bert van Alphen en Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Foto: Gemeente Den Haag / beeldbewerking Omroep West

Hij wordt verantwoordelijk voor onder meer het armoedebeleid in Den Haag. Hij is geen onbekende; van 2006 tot 2010 was hij al wethouder in de stad. Van Alphen groeide op in de Schilderswijk en woont daar nog steeds. Momenteel werkt hij als Jeugdombudsman

Liesbeth van Tongeren, GroenLinks

Zij krijgt de portefeuille duurzaamheid en energietransitie. Van Tongeren maakt na acht jaar de overstap van de Tweede Kamer naar het gemeentebestuur. Ze is dus nieuw in de Haagse raad. Voorheen was zij directeur van Greenpeace en werkte ze voor verschillende maatschappelijke organisaties in Australië.

LEES OOK: Coalitie-akkoord gepresenteerd: 'Den Haag, stad van kansen en ambities'