Geen IKEA naar Leiderdorp: 'De markt verandert, dus wij maken andere keuzes'

LEIDERDORP - IKEA betreurt de gang van zaken rondom de locatie in Leiderdorp. Maandagavond werd bekend dat er voorlopig toch geen IKEA naar Leiderdorp komt. Volgens het woonconcern is de markt veranderd, waardoor er andere keuzes gemaakt worden. Omdat IKEA al eigenaar van de grond is, gaan ze nu onderzoeken wat er precies met de grond gaat gebeuren.

Vertrekkend wethouder Kees Wassenaar van de gemeente Leiderdorp baalt stevig dat de plannen niet doorgaan. Volgens Wassenaar heeft het Zweedse woonwarenhuis hem laten weten dat wijzigingen in het investeringsbeleid ertoe leiden dat het plan niet door kan gaan. 'Het is een zware tegenvaller, ik ben altijd de grootste optimist geweest en nu krijg je dit te horen. Het is heel triest voor de mensen die daar een kans op de arbeidsmarkt konden krijgen en voor de aantrekkelijkheid van de woonboulevard. Het is een dieptepunt.'

Volgens Wassenaar is ook IKEA altijd positief geweest over de bouw van een nieuwe winkel in Leiderdorp, ondanks dat er veel gedoe is geweest met de bouwplannen en vergunningen. 'IKEA heeft altijd gezegd dat ze erin geloven, dat ze enthousiast waren en dat de locatie goed was', vertelt Wassenaar. 'Er is hard aan gewerkt en er is een mooi plan gemaakt, dat hebben we gezien. Dat het investeringsboard de plannen vervolgens niet goedkeurd, is een dooddoener.'



'Blij dat het niet doorgaat'

Waar de vertrekkend wethouder teleurgesteld is dat IKEA er niet komt, zijn de meningen van de inwoners van Leiderdorp verdeeld. 'Ik ben blij dat het niet doorgaat', zegt een vrouw die vlakbij de plek woont waar IKEA zou moeten komen. 'Ik kom mijn eigen terrein amper af als IKEA hier komt te staan met al die verkeersdrukte.' Een ander geeft aan 'het onzin te vinden om een IKEA in Leiderdorp te bouwen als er ook al eentje in Delft staat.'

Toch zijn er ook mensen die het jammer vinden dat de komst van het woonconcern niet doorgaat. 'Nu moeten we naar Delft toe als we IKEA willen bezoeken, als dat in Leiderdorp kon was het toch makkelijker geweest', zegt iemand. Een ander vult aan: 'Het is heel erg jammer voor al het werk dat er is verricht. Nu ligt er een bouwrijp terrein voor Jan Doedel.'

