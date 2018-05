Pas getrouwde Britse prins Harry komt naar Den Haag

DEN HAAG - De Britse prins Harry brengt eind juli een bezoek aan Den Haag. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de NOS. Reden hiervoor is dat de Invictus Games, een internationaal paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen, in 2020 naar de Hofstad komen. Of zijn kersverse echtgenoot Meghan Markle daarbij ook aanwezig zal zijn, is nog niet zeker.

Prins Harry is initiatiefnemer van dit sportevenement waar militairen aan meedoen die door of tijdens hun dienst gewond zijn geraakt. De Invictus Games duren een week en gaan plaatsvinden in Den Haag en Rotterdam. De exacte datum van het evenement is nog niet duidelijk.

Op initiatief van oud-landmachtgeneraal Mart de Kruif deed Nederland in februari een bid in Londen om de Invictus Games in 2020 naar Nederland te halen, naar nu blijkt met succes. Het is dan precies 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd.



Veteranenevenement

Het veteranenevenement wordt sinds 2014 jaarlijks georganiseerd in een andere stad ergens ter wereld. Dit jaar zijn ze in Sydney in Australië.