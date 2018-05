Haags echtpaar overleden na aanrijding, vrouw (81) aangehouden

DEN HAAG - De mensen die maandag om het leven kwamen bij een aanrijding op de kruising van de Mozartlaan met de Aaltje Noordewierstraat in Den Haag waren een 79-jarige vrouw uit Den Haag en haar 79-jarige echtgenoot. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend.

De aangereden vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Haar man werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later op de dag.

De bestuurster van de auto - een 81-jarige vrouw uit Den Haag - is na het ongeluk aangehouden en opgevangen in het politiebureau. Inmiddels is ze weer thuis. Wel moest ze haar rijbewijs inleveren.

Omdat veel mensen getuige waren van het ongeluk is er slachtofferhulp beschikbaar gesteld. Wie hier behoefte aan heeft, kan contact opnemen met de politie.