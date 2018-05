Deel dit artikel:











Man zwaar mishandeld na poging ruzie te sussen Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een 48-jarige man is maandagavond ernstig mishandeld op de Leyweg in Den Haag. Dit gebeurde rond 19.30 uur in het winkelcentrum, vlakbij het Kruidvat. Het slachtoffer is zwaargewond.

Getuigen waarschuwden de politie. Zij vertelden dat er vlak daarvoor ruzie was tussen een aantal mensen. Het slachtoffer zou geprobeerd hebben die ruzie te sussen. Dat lukte blijkbaar niet, want in plaats daarvan werd hij mishandeld. Het slachtoffer is met letsel aan zijn hoofd naar een ziekenhuis gebracht. In de nacht van maandag op dinsdag is een 33-jarige Hagenaar aangehouden als verdachte.