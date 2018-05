Liveblog noodweer: later vanavond opnieuw veel regen

REGIO - Sinds dinsdagmiddag 15.00 uur geldt code oranje. Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien met daarbij plaatselijk veel regen. Dat kan wateroverlast veroorzaken. Volgens Buienrader kan het vanaf 21.55 uur nog flink gaan regenen in onze regio.

20.29 uur:





In de Lier heeft de brandweer zijn handen vol aan de wateroverlast. Ook is de brandweer druk in de weer met de gaslekkage in de Kijckerweg. Gelukkig zorgen de bewoners van de Lier goed voor hen!

Er staat nog steeds file op de A20

19.49 uur

In de Lier zijn de Kijckerweg, Cramerlaan en Sportlaan ontruimd, nadat er een gaslucht werd geroken. De brandweer is ter plaatse. Volgens een woordvoerder is de gasleiding bezweken onder de druk van het vele regenwater dat via een gat bij de leiding terecht is gekomen. Delen van de straten liggen open in verband met rioleringswerkzaamheden.

Peet Toets, eigenaar van Filmclub De Lier aan de Kijckerweg, moest zijn winkel uit: 'Ik rook opeens een gaslucht in de straat. Niet veel later kwam de brandweer en moest ik de winkel uit. Ze zijn er nu nog steeds mee bezig.'

19.30 uur:

Tussen alle buien door kan er gelukkig ook gelachen worden

19.15 uur:

Volgens Buienrader kan het vanaf 21.55 uur nog flink gaan regenen in onze regio.

19.10 uur:

Het wordt alweer minder druk op de weg. Op de A20 richting Gouda moeten automobilisten tussen Vlaardingen en Schiedam nog wel rekening houden met een vertraging van ruim een half uur.

19.06 uur:

In De Lier zijn de straten ondergelopen

18.45 uur:

Natte voeten bij politie Westland

18.45 uur:

De buien vallen zo plaatselijk dat in sommige plaatsen van de regio niets te merken is van het noodweer. Zo lijkt het Scheveningen-Noord allemaal wel mee te vallen!

En Leiden had te maken met overlast van een heel andere orde...

18.30 uur:

Verkeershinder door wateroverlast

18.24 uur:

In Maasdijk lopen de straten onder

18.20 uur:

In Westland zijn de onweersknallen al te horen

18.05 uur:

In Den Haag regent het pijpenstelen

18:00 uur:

Automobilisten hebben ook last van de hevige regenval