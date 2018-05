Bemoei je met de nieuwe plannen voor Den Haag: Vertel op de radio wat jij vindt!

DEN HAAG - De inkt van het nieuwe Haagse coalitie-akkoord is nog maar nauwelijks opgedroogd, of een aantal hoofdrolspelers gaat alweer lekker met elkaar in debat. Het mooie is, wij zenden het rechtstreeks uit op Radio West. En, nog beter, JIJ kunt het debat beïnvloeden.

Wie kun je aan de tand voelen? Richard de Mos, kersverse wethouder namens Hart voor Den Haag/Groep De Mos. Joris Wijsmuller, de afgelopen vier jaar wethouder namens de Haagse Stadspartij, VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf en Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA. Kortom: twee partijen uit de oppositie en twee partijen uit de coalitie.

Dat belooft meteen een 'lekkere' start van de nieuwe 'regeerperiode'. Zorg jij voor wat vuurwerk in de uitzending? Ben je er blij mee, vind je het niks? Wat verwacht jij van ze? Zijn ze iets vergeten? Heb je nog een tip? Een compliment? Heb je spijt van je stem, of zie je eindelijk je grote wens in vervulling gaan in het nieuwe akkoord?



Waar gaat het over?

Laat het ons en de rest van de wereld weten. Stuur ons jouw reactie via de mail en wie weet lezen we 'm voor op de radio. Kijk hier hoe je ons kunt ontvangen of luister via internet.

We kunnen ons voorstellen dat je je nog even wilt inlezen. Hier vind je het hele coalitie-akkoord. En mocht je geen zin hebben om dat allemaal door te bladeren, dan kun je hier een samenvatting vinden, gemaakt door onze redactie. We horen graag je reactie!