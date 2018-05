Deel dit artikel:











Verbrande broodjes veroorzaken ontruiming studentenflat De studentenflat aan het Hildebrandpad in Leiden. Foto: Unity/Marc Wonnink

LEIDEN - Een studentenflat aan het Hildebrandpad in Leiden is dinsdagmiddag ontruimd vanwege een mogelijke brand. Maar het bleek loos alarm: een van de bewoners had een paar afbakbroodjes íets te lang in de oven laten liggen.

'We kregen een melding van een rook- en brandlucht, maar het was onduidelijk waar de lucht vandaan kwam. Daarom is de hele flat ontruimd', zegt een woordvoerder tegen Omroep West. Bij de ontruiming trof de brandweer in een van de woningen zwartgeblakerde broodjes aan. 'Het viel dus gelukkig allemaal mee', aldus de woordvoerder. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De rook is inmiddels afgenomen; alleen de stank moet het pand nog uit.