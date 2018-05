Dit is het opvallendst in de nieuwe plannen voor Den Haag

DEN HAAG - De nieuwe coalitie van Den Haag heeft dinsdagmiddag de plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Het is met 88 pagina's nogal een boekwerk, dus hebben wij voor jou alvast de opvallendste punten eruit gehaald.

De belangrijkste thema's in de nieuwe plannen zijn: mobiliteit, duurzaamheid, groei van de stad en 'iedereen doet mee'. Ook voor veiligheid is er veel aandacht. Zo wordt er volop ingezet op actie tegen huiselijk geweld en het tegengaan van radicalisering. Ook komen er extra handhavers.

In het onderwijs wordt de kansenongelijkheid aangepakt. Volgens het nieuwe college is het 'de verantwoordelijkheid van de hele stad dat ieder kind zijn leven begint met een eerlijke kans op een mooie toekomst'.



Groei van de stad

Den Haag groeit met ongeveer 5.000 inwoners per jaar. Dat vraagt om meer groen, maar tegelijkertijd ook aandacht voor het behouden van monumentale panden, vindt het college.

Het splitsen van grotere huizen in appartementen wordt ook aan banden gelegd. Daar waar het de leefbaarheid en het karakter van de buurt aantast, roept het nieuwe college dat een halt toe.



Gebieden op de schop

Een aantal gebieden in de stad wordt flink uitgebreid en verbouwd. Zo komt er in het gebied rondom het Centraal Station en het Spuikwartier woningbouw, kan de Universiteit Leiden gaan uitbreiden en komt de Koninklijke Bibliotheek op een nieuwe plek in het gebied.

Ook bij station Laan van Nieuw Oostindië staat een hoop op stapel. Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt het gebied aangepakt. En ook hier komen nieuwe huizen. Die verschijnen ook bij de Utrechtse Baan, waar boven de weg wordt gebouwd. In Laakhaven komt een nieuw stadspark en station Moerwijk wordt opgeknapt.



Veranderingen op Scheveningen, gracht weer open

Er komen geen grote cruiseschepen op Scheveningen. In dat gebied verdwijnt ook het Zuiderstrandtheater, ondanks de roep van sommigen om dat te behouden. Wel moet hier een 'publiekstrekker' komen.

Verder blijkt uit de plannen dat de gracht bij het Piet Heinplein weer opengaat, zodat er een looproute en ruimte voor terrassen richting het Zeeheldenkwartier ontstaat.



Geen plek voor haatzaaiers en straatintimidatie

Opmerkelijk is ook dat het college niet alleen radicalisering wil aanpakken door mensen bijvoorbeeld een gebiedsverbod op te leggen, maar ook door 'haatzaaiende content te verwijderen'. Daarvoor gaat Den Haag zich samen met het rijk en social media platforms inzetten, staat in het akkoord.

Ook gaat Den Haag bekijken of 'straatintimidatie' voortaan strafbaar kan worden gesteld: sissen op straat, bijvoorbeeld. Daarvoor zou de Algemeen Plaatselijke Verordening misschien moeten worden aangepast. Dat is eerder al gebeurd in Amsterdam en Rotterdam. Ook loverboys en mensenhandel krijgen meer aandacht. Gemeentelijke handhavers worden op proef uitgerust met een bodycam.



Meer aandacht voor fietsers, minder auto's in het centrum

Fietsers krijgen van het nieuwe college meer aandacht. Zo komen er meer stallingsplekken bij drukke locaties en wordt er gekeken naar een fietstunnel onder de Zuid-Hollandlaan. Daarmee zou de drukte op de fietsroute tussen het Centraal station, het centrum en Scheveningen moeten worden aangepakt. Het nieuwe college wil ook onderzoeken of de fiets uit de Grote Marktstraat kan verdwijnen. Als alternatieve route is de Gedempte Gracht in beeld. Die moet dan wel opnieuw worden ingericht.

De auto moet nog meer uit het centrum verdwijnen. De Mauritskade wordt eenrichtingverkeer. Bij het Malieveld komt misschien een nieuwe garage, waarvan de inrit bij de Utrechtsebaan moet komen te liggen. Voor mensen met helikopters wordt een stuk lastiger, het nieuwe college trekt de steun voor de helihaven in Ypenburg in.



Betaald parkeren

Den Haag gaat de komende jaren flink bouwen, maar bij nieuwbouwwoningen wordt geen parkeervergunning voor op straat meer uitgegeven. In plaats daarvan moeten mensen bijvoorbeeld een deelauto of het openbaar vervoer gaan gebruiken. Het betaald parkeren in het Geuzen- en Statenkwartier en bij de Scheveningse haven wordt tegen het licht gehouden. De gemeente gaat onderzoeken of er wel draagvlak voor is, zo niet dan wordt het teruggedraaid.

In delen van Transvaal en de Schilderswijk wordt vergunningparkeren op niet-marktdagen teruggedraaid. Op de Keizerstraat en Denneweg veranderen de maximale tijden. In de Keizerstraat mag straks maximaal drie uur geparkeerd worden, op de Denneweg wordt dat vier uur. In het Geuzenkwartier komt een bewonersparkeergarage onder het St. Alegondeplein.



Milieuzone

Een betere luchtkwaliteit vindt het nieuwe college ook erg belangrijk. Daarom wordt gewerkt aan een uniforme milieuzone. De meest vervuilende bestel- en personenauto's mogen daardoor straks niet meer in het centrum komen. Ook zijn tweetakt-brommers vanaf 2020 niet meer welkom in Den Haag. Brommers en scooters moeten van het fietspad verdwijnen, behalve wanneer ze elektrisch zijn.

Verder krijgt de stad meer oplaadpunten voor elektrische auto's, wordt de parkeerplaats van touringcars op de Koninginnegracht verplaatst naar de Boorlaan, moeten taxi's zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden en zal er meer gehandhaafd worden op illegale taxi's.



Weg met aardgas

Nieuwbouwwoningen moeten klimaatneutraal en dus zonder aardgas worden opgeleverd. Verder worden 25.000 tot 30.000 bestaande huizen voorzien van duurzame energie. In 2021 moet er voor elke wijk een plan liggen, waarin staat hoe er wordt overgestapt naar duurzame energie en warmte.

De gemeente denkt dat alle plannen op milieugebied een stevige impuls zijn voor de werkgelegenheid. Volgens het coalitie-akkoord kan de energietransitie duizenden arbeidsplaatsen opleveren.



Den Haag gaat weer bruisen

De horecasector is voor het nieuwe college erg belangrijk. Horecaondernemers krijgen ruimere openingstijden, 'realistische' geluidsnormen en een soepeler terras- en vergunningsbeleid. Ook komt er een impuls voor de dancescene. Daarnaast komt er een proef om ook horeca buiten de bestaande uitgaanskernen een nachtvergunning te geven.

Verder is opmerkelijk dat een festival komt ter ere van de overleden Chuck Deely, de beroemdste straatmuzikant uit de Haagse geschiedenis. Ook lijkt popmuseum RockArt na vele jaren steggelen nu eindelijk tóch naar Den Haag te komen. Het Migratiemuseum, waarin de geschiedenis van Den Haag als 'migratiestand' gepotretteerd moest worden, komt er niet.



Prostitutie verdwijnt, grootschalige opvang asielzoekers ook

De gemeente gaat bekijken of de raamprostitutie vanuit de Doubletstraat en Geleenstraat kan verhuizen naar een nieuwe plek, in de buurt van het Schenkviaduct. Want, zo zegt het college: 'De omstandigheden waarin de sekswerkers hun werk verricht is verre van ideaal.'

De grootschalige opvang van asielzoekers verdwijnt ook. Statushouders worden voortaan via Haagse woningcorporaties aan een eigen huis geholpen. Huizen die nu gereserveerd zijn voor statushouders maar nog niet in gebruik zijn genomen, worden straks weer aan anderen verhuurd die al op een wachtlijst staan.



Nog wat opmerkelijke punten

Tenslotte nog even wat opmerkelijke punten in kort bestek:

Anoniem solliciteren binnen de gemeente blijft en wordt uitgebreid

De voormalige Amerikaanse ambassade wordt verkocht

De toeristenbelasting gaat met 1 euro per persoon per nacht omhoog

De aandelen van Den Haag in Eneco worden verkocht

De hondenbelasting verdwijnt per 2021

De bibliotheek in Bouwlust gaat weer open

Het zwembad Zuiderpark krijgt - net als vroeger - weer een buitenbad

Tot zover onze samenvatting. Krijg je er maar geen genoeg van, dan kun je hier het hele akkoord lezen.

En mocht je er iets van vinden, dan ben je van harte welkom om te reageren in onze radio-uitzending van Studio Haagsche Bluf. Daar is ook een aantal politici te gast.

