Weerman Huub Mizee: Het gaat onweren, maar waar precies valt niet te zeggen

REGIO - 'Op sommige plekken gaat dinsdag zoveel regen vallen dat er lokaal wateroverlast zal ontstaan', dat zegt Omroep West-weerman Huub Mizee. Al is niet precies aan te geven waar de felste onweersbuien zullen vallen. Het KNMI heeft code oranje afgegeven tot 21.00 uur.

'Er hangt heel veel vocht in de lucht, daardoor kunnen de hoeveelheden neerslag flink oplopen.' De wolkentoppen bereiken een uitzonderlijk hoge hoogte: 13 kilometer. 'Als het warm is dan zet de atmosfeer uit, hierdoor kunnen de wolkentoppen hoger komen. En je kunt je voorstellen dat er in zo'n hoge wolk behoorlijke hoeveelheid regen bevat.' Volgens de weerman zouden veel loodgieters het wel eens flink druk kunnen krijgen dinsdagavond.

Ook het aantal bliksemontladingen in de onweersbuien kunnen hoog uitpakken. Daarnaast komen er windstoten voor en kunnen er grote hagelstenen tot 2 centimeter vallen.

