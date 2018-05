Avondvierdaagsen in de regio afgelast vanwege noodweer

DEN HAAG - De avondvierdaagsen in Wateringen, Nieuwerkerk aan den IJssel, Voorschoten en Poeldijk gaan dinsdagavond niet door vanwege het verwachte noodweer.

De organisatie van Nieuwerkerk aan den IJssel laat op zijn website weten dat het evenement donderdag weer van start gaat. 'Jammer voor ons, maar het wordt nu gewoon een driedaagse.' Woensdag zou er in de plaats sowieso geen vierdaagse worden gelopen. Over het niet door laten gaan van de avondvierdaagse in Voorschoten zeggen de organisatoren dat het 'mogelijk een teleurstelling is, maar wij willen alle risico's uitsluiten'. Woensdag gaat de vierdaagse daar verder.

De organisatie van de avondvierdaagse in Poeldijk vindt het onverantwoord om de deelnemers tijdens onweersbuien op pad te sturen, meldt mediapartner WOS. Ook de organisatie van Wateringen vindt het niet verantwoord om vanavond te starten.



Code oranje

Het KNMI heeft voor onze regio code oranje afgekondigd. Er worden zware onweersbuien verwacht die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel regen. De waarschuwing staat voor Zuid-Holland vanaf 15.00 uur.

Op veel plekken in de regio zijn deze week avondvierdaagses. In Den Haag, Hillegom, Voorburg, Rijswijk en Noordwijkerhout gaat de vierdaagse vanavond gewoon door. In Gouda en Alphen aan den Rijn vond het evenement eerder deze maand al plaats.



Extra uitgepakt

De organisatie in Delft twijfelde dinsdagmiddag nog: 'We neigden naar niet door laten gaan, maar op buienradar is te zien dat het noodweer zich verplaatst naar het midden van het land. Daarom wachten we het nog even af', zei een woordvoerder van de organisatie. Aan het eind van de middag zei de organisatie dat de vierdaagse wel doorgaat.