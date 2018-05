Deel dit artikel:











COLUMN: Wie luisteren wil, moet komen praten! Column Bart Nieuwenhuizen

DEN HAAG - In de samenleving en op social media (dat is trouwens niet 1-op-1 hetzelfde) is er regelmatig kritiek op rechters en officieren van justitie. Het meest gehoorde verwijt is dan dat die D66-types van de rechterlijke macht altijd vééééél te laag straffen. Ter nuancering: Nederland staat in de Europese top-3 van zwaarst straffende landen.

Van die kritiek vind ik wel iets. Maar niet per se wat u denkt. Ik vind het vooral héél belangrijk om te blijven luisteren. Dat geldt voor iedereen en zeker ook voor het OM. Kritiek houdt ons bij de les. Bovendien staan we niet namens onszelf in de rechtszaal. Want eigenlijk treedt de officier van justitie tijdens de strafzitting op ten behoeve van de samenleving. Hij zegt namens ons allemaal: “Tot hier en niet verder. Wie niet luisteren wil, moet voelen.” Dus is het ook belangrijk dat onze strafeisen weerspiegelen wat er in de samenleving leeft. Dat zeg ik niet om populair te doen. Nee, dat is de reden waarom het OM regelmatig burgerfora organiseert. Avonden waarbij mensen zoals u bij elkaar komen om mee te denken over onze strafeisen. En denk nou niet: ‘Lekker beppen met elkaar en vervolgens gebeurt daar niets mee’. Wat tijdens de avonden wordt ingebracht, gebruiken we voor onze OM-richtlijnen. Die pakken officieren van justitie er altijd bij om hun strafeis te bepalen. Ze worden in de Staatscourant gepubliceerd, staan op onze website en mensen kunnen er ook rechten aan ontlenen. Dus dat is serieuze zaak. Afijn, maandagavond 18 juni houdt het OM Den Haag weer een burgerforum. Over onze strafeisen bij mishandeling. Ik zou het geweldig vinden als u daaraan mee wilt doen. U ziet mij dan praten, maar vooral ook luisteren. Bent u daar ook van? Van praten en luisteren? Stuur dan een mailtje naar bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl. Dan ontvangt u meer informatie. Uw hoofdofficier, Bart Nieuwenhuizen Reageren? Stuur Bart via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl een bericht. Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.