14-jarige jongen neergestoken in Den Haag Steekpartij Vollevenstraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - In Den Haag is dinsdagmiddag een jongen van 14 neergestoken. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Er zijn twee verdachten aangehouden. Een van hen is het slachtoffer.

De steekpartij was in de Haagse Vollevenstraat, aan de rand van de Schilderswijk. Over de toedracht is nog niets duidelijk. De steekpartij was bij een speelplaats. Op foto's is te zien dat er veel mensen naar de plek van het incident zijn om een glimp op te vangen van de situatie. Er werd een traumahelikopter opgeroepen voor het slachtoffer. Wie meer weet over wat er is gebeurd, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 112.