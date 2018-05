Coalitie hield rekening met verlanglijstje van 'burgers': jouw mening is meegewogen

DEN HAAG - De nieuwe coalitie van Den Haag heeft bij het opstellen van haar plannen ook rekening gehouden met de verlanglijstjes die lezers via Omroep West hebben ingestuurd. Dat blijkt uit het voorwoord van het nieuwe collegeprogramma, dat dinsdag werd gepubliceerd.

In de afgelopen weken riepen we jou op te melden wat de onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks moesten meenemen in hun akkoord. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij de onderhandelaars. 'Wij ontvingen van inwoners via Omroep West 270 suggesties, tips en adviezen om vraagstukken op te lossen die varieerden van de aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties, tot aandacht voor duurzaamheid en zorgen om betaald parkeren', zo staat te lezen in het voorwoord van het uiteindelijke akkoord.

'Veel, maar niet alles, van deze inbreng is terug te vinden in dit coalitieakkoord', schrijven de ondertekenaars. Het verlanglijstje werd eind vorige maand afgeleverd bij de onderhandelaars die een akkoord aan het smeden waren. Toen gaven de politici al aan jullie reacties mee te nemen aan de onderhandelingstafel.



Constructieve journalistiek

Waarnemend hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West is bijzonder verheugd dat de reacties van het publiek via Omroep West het akkoord hebben bereikt. Het past in het beleid rond constructieve journalistiek, een speerpunt van de omroep, zegt hij.

Ruijl: 'Dit is hoe we vanuit Omroep West vinden dat we met elkaar moeten omgaan. Luisteren naar ons publiek, zonder dat het is: u vraagt, wij draaien. Met elkaar optrekken, niet alleen problemen signaleren, maar ook kijken of er oplossingen zijn en hoe mensen elkaar verder kunnen helpen', zegt hij. 'Het is hoopgevend dat het nieuwe college luisteren naar de mensen in de stad blijkbaar serieus neemt.'



