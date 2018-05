Dood van duikers in Grevelingenmeer nog omgeven met raadsels

POELDIJK - De schok in de duikwereld is nog altijd groot na de dood van twee duikers afgelopen zaterdag in het Zeeuwse Grevelingenmeer. De Zoetermeerse Jan Paul Hoogendijk en zijn Haagse duikmaat kwamen om het leven nadat ze een duik maakten naar een wrak. Hun dood is nog altijd omgeven door raadsels. Zeker omdat het wrak geen lastig wrak is om naar te duiken, zegt beroepsduiker Ben Stiefelhagen.

Poeldijker Ben Stiefelhagen maakte meer dan achtduizend duiken in de afgelopen 44 jaar. Hij is gespecialiseerd in het duiken naar wrakken en geeft ook duikles. Ook bij hem is de schok nog groot. 'Dit komt knalhard aan. Het is redelijk uniek te noemen dat er twee mensen tegelijkertijd om het leven komen', zegt Stiefelhagen. 'Meestal praten we überhaupt over vijf tot zeven doden per jaar tijdens het duiken in Nederland. En dat op tienduizenden duiken. Maar dat is ontzettend tragisch.'

Een van de twee mannen, Jan Paul Hoogendijk uit Zoetermeer, werd maandagmiddag door duikers van de Koninklijke Marine gevonden. Het lichaam van zijn duikmaat uit Den Haag, van wie de identiteit op verzoek van de familie niet naar buiten wordt gebracht, werd zondagavond gevonden.



Speculeren

Stiefelhagen wil niet speculeren over de dood van de twee duikers. Maar, zo benadrukt hij, vaak ligt er een menselijke factor ten grondslag aan duikongelukken. 'Voor een ervaren duik is dit geen moeilijk wrak. Maar de omstandigheden kunnen wel dusdanig uitpakken dat het moeilijk wordt', legt hij uit. 'Er kan iets met mij gebeuren, of iets met mijn buddy. Of zelfs iets met mijn apparatuur, maar dat komt bijna nooit voor', zegt hij.

'Heel vaak is het toch een menselijke fout. Ik zoek de fouten, als er een fout wordt gemaakt, toch eerst bij mezelf.'

